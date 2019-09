publié le 12/09/2019 à 19:40

Le Premier ministre a donné ce jeudi 12 septembre des détails concernant l'organisation du grand débat sur la réforme des retraites. Une allocution qu'Olivier Mazerolle a trouvé "bonne sur la forme et sur le fond". Édouard Philippe "a été précis sur la méthode. Il a mis sur la table toutes les questions les plus délicates, notamment l'âge de départ et la durée de cotisation pour les inclure dans la concertation", explique-t-il.



Selon Olivier Mazerolle, le Premier ministre "a su mettre de l'humanité dans son discours en justifiant la mise en œuvre de la réforme par davantage de solidarité, non seulement entre les générations mais entre tous les Français. Maîtrise du sujet, humanité, c'était un bon discours".

"Édouard Philippe comprend bien le danger. Il a mis de l'eau dans son vin en annonçant que le rythme auquel chaque régime de retraite rejoindrait progressivement le régime général pourrait s'étaler jusqu'en 2040", explique l'éditorialiste de RTL. "Il est évident qu'entre Édouard Philippe aujourd'hui et son discours d'un côté et la manifestation des grévistes de la RATP demain de l'autre, c'est bien une bataille d'opinion qui est déclenchée", poursuit-il.