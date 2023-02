Réforme des retraite : "4 personnes sur 10 pourront partir avant l'âge légal", assure une députée Renaissance

Sur quels aspects la majorité parlementaire pourrait faire évoluer son projet de réforme des retraites pour apaiser la colère populaire ? En l'absence d'une volonté de retirer, purement et simplement, le projet gouvernemental, reste le travail des députés et sénateurs qui peuvent amender la future loi. Objectif : adoucir certains couperets particulièrement impopulaires et recouvrir la réforme d'un vernis de justice social pour faire passer la pilule.

Les demandes des manifestants se concentrent sur l'âge de départ, la pénibilité ou le nombre de trimestres. "C'est pour ça qu'il faut faire ce débat, assure la députée de la majorité Stéphanie Rist. Parce que l'article 9 qui concerne la pénibilité, il est dans très longtemps. On est en commission depuis 48h, on est juste à l'article 2 parce qu'il y a des débats qui sont en dehors du texte entre la Nupes et le RN qui essayent de se partager la tête d'affiche. Mais on n'arrive pas à avancer. Or, tous ces sujets de pénibilité qui pourraient rassurer une partie des gens qui étaient dans la rue hier, puisque 4 personnes sur 10 pourront partir avant l'âge de départ légal..."

L'argument est ancien au sein de la majorité et de l'exécutif qui martèle depuis des semaines que sa réforme serait pensée sous le prisme de la justice sociale. Le dispositif de carrières longues doit être adapté, d'après le projet, pour qu’aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans. Ceux qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès 58 ans, ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans à partir de 60 ans, et ceux entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans.

Certaines limites demeurent : les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude pourront partir à 62 ans à taux plein, les travailleurs handicapés à compter de 55 ans et les salariés ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront sous conditions partir à la retraite deux ans avant l’âge légal.

