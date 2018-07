Le lapsus d'Emmanuel Macron et la blague de la police nationale

et Julien Absalon

publié le 27/03/2017 à 09:42

La Guyane a beau se trouver au cœur de l'actualité, sa position géographique reste un peu obscure pour certains. À commencer par Emmanuel Macron. Dans une vidéo diffusée dans le 19.45 de M6, le dimanche 26 mars, le fondateur d'"En Marche !" a qualifié la Guyane, comme une "île". Un lapsus remarqué, puisqu'elle se trouve sur le continent sud-américain, entre le Suriname et le Brésil.





"Ce qui se passe en Guyane depuis plusieurs jours est grave, en raison des débordements. Mon premier mot est celui d'un appel au calme. Je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l’île ne peut-être une réponse apportée à la situation." Ces mots, qui ont occasionné une vague de réactions sur les réseaux sociaux, ont été prononcés depuis La Réunion où Emmanuel Macron était en déplacement. Un autre département d'Outre-mer, et qui a peut-être été à l'origine de cette petite méprise.

Après avoir qualifié les Guadeloupéens d'«expatriés», @EmmanuelMacron parle de la #Guyane comme une île... pic.twitter.com/TdmIleqouh — Loïc Besson (@loicbesson) 26 mars 2017

Pour certains internautes, cependant, il ne s'agit pas forcément d'une erreur, comme le relève Ouest-France. Ainsi, on peut y voir une qualification de l'île de Cayenne, interne à la Guyane.

#Macron parle de la situation à Cayenne autrement appelée îLE de Cayenne. Pas d'erreur de sa part #Guyane #Presidentielle2017 pic.twitter.com/EH3sMPNEjA — Guillaume Para (@GuillaumePara1) 26 mars 2017

Ce lapsus est intervenue alors que le candidat à l'élection présidentielle évoquait le mouvement social qui agite la région depuis quelques jours. Une grève générale est entamée par les habitants dès le 27 mars au matin afin de réclamer un investissement massif et une amélioration de la prise en charge sanitaire, éducative et sécuritaire. Cette grogne place la Guyane dans une situation difficile : le 26 mars, les guyanais faisaient des réserves, anticipant une pénurie de carburant et de nourriture.