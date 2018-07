publié le 25/07/2017 à 18:00

"Le président Macron était ouvert au fait de trouver de nouvelles manières innovantes pour résoudre les problèmes qui concernent les plus pauvres". Lors de sa sortie de l'Elysée hier, Bono s'est réjoui de la véritable "conversation" qu'il a eue avec le président de la République.



Le chanteur du groupe irlandais U2, fondateur de l'ONG One, a fait référence à une promesse présidentielle d'Emmanuel Macron : celle d'augmenter la part de l'aide publique au développement dans le Revenu national brut français (RNB). "Il a renouvelé son engagement d'atteindre 0,55% d'ici 2022", a assuré Bono.

Dans une interview publiée dans Le Parisien quelques jours auparavant, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin affirmait pourtant que l'aide publique au développement ne serait pas épargnée par les coupes budgétaires. "Au ministère des Affaires étrangères, c’est 282 millions d'euros en moins, dont la moitié sera de la baisse de l’aide publique au développement".



En quoi consiste l'aide publique au développement ?

L'aide au développement peut provenir d'organismes privés - des ONG par exemple - ou directement de l'État, il s'agit alors de l'aide publique au développement. Selon l'INSEE, l'aide publique au développement correspond à "l'ensemble des dons et des prêts à conditions très favorables accordés par des organismes publics aux pays figurant sur la liste des bénéficiaires du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)".



Il s'agit de l'argent versé par les pays développés au pays en développement avec pour but "de favoriser le développement économique et l’amélioration des conditions de vie dans les pays concernés", précise le ministère des Affaires étrangères.



En France, l'aide publique au développement se concentre principalement sur quatre composantes : la protection de l'environnement, l'égalité homme-femme, le progrès économique et social et le respect des droits de l'Homme et de la paix. Seize "pays prioritaires" situés sur le continent africain bénéficient de la majorité de l'aide française. Parmi eux : Madagascar, le Bénin ou encore le Mali.

Quel est le montant de l'aide publique au développement ?

En 2016, l'aide publique au développement française représentait 0,37% du RNB, un chiffre qui devrait se maintenir au 2017. Il est toutefois encore loin des 0,7% auxquels elle s'est engagée avec plusieurs autres pays de l'ONU... en 2002. À titre de comparaison, l'Allemagne et le Royaume-Uni respectent tout juste cet engagement, quand la Suède le dépasse largement. En 2015, le pays scandinave a dédié 0,94% de son RNB à l'aide publique au développement.



Si Bono s'est félicité de l'engagement d'Emmanuel Macron, il reste insuffisant, pour le président de l'ONG Oxfam Michael Siegel. "Si le président Macron veut être à la hauteur des défis du changement climatique et de l'extrême pauvreté, il doit impérativement atteindre la cible des 0,7% avant la fin de son mandat en 2022", insiste-t-il dans un communiqué.