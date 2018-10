publié le 16/10/2018 à 03:53

Quels sont donc les nouvelles perles humoristiques de nos politiques ? Le jury du prix "Press Club, humour et politique" 2018 a procédé ce lundi 15 octobre à sa deuxième sélection de "petites phrases" pour récompenser l'auteur de la phrase la plus drôle de l'année en politique. Sous la présidence de Nelson Montfort, le jury avait déjà sélectionné cinq petites phrases au mois de juin pour succéder au lauréat 2017, François Hollande.



Le "Prix Press Club, Humour et Politique 2018", dont c'est la 16e édition, sera décerné au Press Club de France en décembre. La sélection d'octobre a donc retenu six nouvelles phrases :

- Jean-Louis Borloo, ancien ministre d'État à propos du "jeune monde de Macron"b: "(Il) faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles." 28/06/18, au cours d'une réunion à la mairie de Valenciennes.

- Christophe Castaner, secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, à propos d'Emmanuel Macron : "Tout en lui est fascinant, son parcours, son intelligence, sa vivacité et même sa puissance physique." Le Point, 29/09/17.

- Éric Ciotti, député LR interpellant Édouard Philippe sur la démission refusée de Gérard Collomb : "Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur." À l'Assemblée nationale, 02/10/18.

- Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur : "D'habitude les gens se battent pour être ministre et moi je me bats pour ne plus l'être." CNews, 04/10/18.

- Édouard Philippe, Premier ministre répondant à la question d'un journaliste si tout remonte à Matignon : "Non, seulement les emmerdes". Le Parisien, 06/07/18.

- Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat : "Si Wauquiez ne parvient pas à se montrer aussi intelligent qu'il l'est, il n'y arrivera pas." Le Journal du Dimanche, 24/06/18.



Rappel de la sélection de juin :

- Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé: "Monsieur le président, mesdames et messieurs les retraités..." Lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, 28/03/18.

- Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics : "Wauquiez a fait allemand en première langue. Il est peut-être normalien mais il n'a rien de normal". BFMTV, 20/02/18.

- Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances : "Nous sommes en train de recueillir toutes les demandes avec le ministre de l'Intérieur Christophe Collomb". Lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, 07/02/18.

- Emmanuel Maurel, eurodéputé socialiste, à propos du premier secrétaire du PS : "Pour savoir où est Olivier Faure, suivez les sifflets". Le Journal du Dimanche, 25/03/18.

- Pascal Pavageau, secrétaire général de FO : "La méthode Macron, c'est un peu 'je pense donc tu suis'". Sud Radio, 29/05/18.



On connaîtra le lauréat 2018 au mois de décembre.