À 53 jours du premier tour, six des sept candidats à la primaire de la droite et du centre vont passer, ce mardi 27 septembre, un oral devant un parterre de chefs d’entreprise et de start-upeurs. Ces derniers ont très envie de confronter leurs idées à la réalité de l’entreprise et ont baptisé cette rencontre "Les primaires de l’économie". L’occasion pour d’évoquer les programmes économiques des candidats. Ce qui frappe tout d'abord, c’est que les candidats disent tous la même chose ou presque.



Il n'y a que l'emballage qui change. Les adversaires ont beau essayer de se démarquer sur la forme, force est de constater qu’à quelques rares nuances près, tous prônent la même bonne vieille rupture libérale, c'est-à-dire une baisse massive des charges sur les entreprises d’une part, quitte à creuser le déficit public dans un premier temps, et une baisse massive de la dépense publique d’autre part. Jusqu’à 110 milliards d’euros dans le cas de François Fillon. C’est colossal.

250.000 suppressions de postes pour Alain Juppé

Les recettes ne varient pas, ou très peu. Tous proposent de repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, de sabrer dans la fonction publique : au moins 250.000 suppressions de postes pour Alain Juppé, 1 million sur 10 ans pour Bruno Le Maire ou encore regrouper et plafonner les prestations sociales. Les six candidats misent sans surprise sur une plus grande flexibilité du marché du travail. Exit donc les 35 heures, facilitation des licenciements, plafonnement indemnités et assouplissement des contrats de travail. Des mesures dans l’ensemble très favorables aux entreprises. La gauche les accuse d’ailleurs déjà de vouloir "casser le modèle social".

Concernant les ménages, très peu de candidats ont de véritables propositions. Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé sont les seuls à proposer une baisse de l’impôt sur le revenu de 10%. On notera d’ailleurs au passage que Nicolas Sarkozy très soucieux de cibler les ménages, ne veut pas augmenter la TVA contrairement à ses concurrents. Ce alors même qu’il avait décidé de le faire juste avant de quitter l’Élysée.