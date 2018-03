publié le 29/08/2016 à 09:04

À travers le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE) en 2013 et le Pacte de responsabilité en 2014, François Hollande a promis de baisser les charges des entreprises. Visiblement, cela n'est pas suffisant pour Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État propose "dès juillet 2017, un projet de loi portant réduction des dépenses publiques de 100 milliards et un projet portant baisse des impôts et notamment des charges de 34 milliards d'euros. 34 milliards d'euros, ça ne s'est jamais vu."



Concernant le travail et l'entreprise, Nicolas Sarkozy de "modifier le droit social pour autoriser le licenciement économique en interdisant aux juges de porter un jugement en opportunité sur les conséquences de la perte ou pas d'un marché. Si vous avez perdu le marché, vous avez droit de licencier. Dernier point : nous allons libérer les possibilités de temps de travail des entreprises, qui décideront par référendum quelle est la durée de temps de travail", a-t-il répondu à un auditeur inquiet de la concurrence déloyale qui pullule dans son secteur : le transport routier. "Je veux qu'on mette un terme au statut des travailleurs détachés (...) Je ne veux pas une taxe carbone en France, je veux une taxe carbone aux frontières de l'Europe."