Présidentielle 2022 : LR enregistre 9.000 nouveaux adhérents en 3 semaines

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Au dernier pointage, jeudi 14 octobre au soir, on comptait 88.000 adhérents chez Les Républicains. C'est 9.000 de plus en 3 semaines. Et parmi eux : une certaine Valérie Pécresse. Elle qui avait quitté le parti en 2019 au lendemain de la démission de Laurent Wauquiez, qu'elle avait réclamée.

La voilà de retour à la maison. Il faut dire que son parti, baptisé Libres!, fait de la retape auprès de ses 10.000 membres pour qu'ils adhèrent tous aux Républicains avant le congrès. Valérie Pécresse pourra donc voter pour elle-même.

Xavier Bertrand restera-t-il le seul candidat qui ne pourra pas voter pour lui ? Mardi 12 octobre, il avait dit aux sénateurs qu'il ne reprendrait pas sa carte et hier soir, après le coup de Pécresse, il explique qu'il va demander à Christian Jacob si c'est obligatoire de la reprendre.