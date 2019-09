publié le 26/09/2019 à 11:49

Christiane Taubira peut-elle venir au secours de la gauche pour l'élection présidentielle de 2022 ? Invitée sur France inter, l'ancienne Garde des Sceaux a confié : "Ce n'est pas dans mon esprit", tout en reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'une réponse "satisfaisante".

Ancienne membre du gouvernement de François Hollande, Christiane Taubira a expliqué croire "profondément aux dynamiques collectives". "Je ne crois pas aux hommes ou aux femmes providentiels, et par conséquent je n’arrive pas à me penser en femme présidentielle".

Ceci étant dit, l'ancienne ministre a fini par concéder : "S’il se dégage que c’est à moi que reviendra de tenir le gouvernail, de prendre les rênes et de me bander les muscles intellectuels, affectifs et de tenir pour qu’on avance ensemble, c’est une responsabilité dont je ne rêve parce que j’aurais moins de temps pour lire la nuit, mais voilà".



Mais Christiane Taubira insiste sur la dimension collective. À la question : "Vous serez là ?" en 2022, elle répond : "S’il faut le faire ensemble, mais oui. Oui, je serai là. S’il faut se battre, parce que je suis très inquiète de l’état de nos sociétés et de l’état du monde, donc je ne suis pas indifférente", dit-elle. Mais aussitôt, elle s'empresse de préciser que cela n'est pas une annonce de candidature.



"N'allez pas résumer en racontant que j’ai dit que je serai candidate à la prochaine présidentielle, pour la simple et bonne raison que ce n’est pas ce que je pense !”, explique-t-elle.