publié le 26/11/2016 à 17:44

Elle a été membre des gouvernements de Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Sylvia Pinel, successeur de Jean-Michel Baylet à la tête du Parti radical de gauche en février 2016, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, sans passer par la case primaire. Réuni en convention nationale ce samedi 26 novembre, le PRG a voté par 344 voix contre 46 en faveur d'une candidature indépendante de la vice-présidente de la région Occitanie à la présidentielle.



"Forte de votre enthousiasme, de votre soutien, de votre amitié, de votre énergie, forte de ce que vous êtes, je suis prête", a déclaré Sylvia Pinel à la tribune, quelques minutes avant le vote. "Je suis prête à porter les engagements, je suis prête à porter fièrement et encore plus haut les valeurs du radicalisme", a-t-elle ajouté celle qui représentera les couleurs du PRG et de Génération Écologie, qui a claqué la porte de la Belle Alliance populaire la semaine dernière.

Sylvia Pinel, également candidate aux élections législatives dans le Tarn-et-Garonne, et le PRG n'avaient pas digéré que la Belle alliance populaire organise une primaire de la gauche de gouvernement en janvier 2017, sans même les prévenir. "Le pacte fondateur" de la Belle Alliance populaire "est rompu", avait alors lancé le ministre Jean-Michel Baylet. Le Parti socialiste et le Parti radical de gauche, qui ont participé ensemble à la primaire citoyenne de 2011, ont été des alliés sous l'ère Hollande. "Le PS fait le choix de préserver ses équilibres internes, ce choix peut conduire la gauche de gouvernement à sa perte, ce choix ne peut pas être le nôtre", a estimé l'ancienne ministre du Logement.

Le PRG, un habitué des coups de pression à destination du PS

Depuis 2012, le PRG est un habitué des "coups de pression" à destination de son allié socialiste. À quatre reprises il a menacé de sortir du gouvernement, dans lequel il compte encore trois ministres (Jean-Michel Baylet, Annick Girardin, Thierry Braillard). La dernière négociation en date entre le PS et le PRG remonte à octobre 2014.



Jean-Michel Baylet se montrait alors très critique vis-à-vis de ses amis socialistes. "Face au résultat des dernières élections sénatoriales lors desquelles l’accord PS-PRG n’a pas été respecté et où la droite a repris la majorité du Sénat avec l’entrée de deux sénateurs d’extrême droite, le PRG ne souhaite plus poursuivre dans les mêmes conditions sa participation au gouvernement et conserver le même fonctionnement de la majorité", avait alors écrit le président du PRG. La menace n'avait pas été suivie d'effets...