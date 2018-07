publié le 28/04/2016 à 19:49

Cette phrase n'est pas passée inaperçue. En déplacement au siège de l'entreprise Thalès, le président de la République a tenu à féliciter les bons résultats du groupe qui prévoit notamment d'embaucher 6.000 personnes cette année dont 2.000 à 2.500 en France.



Mais fidèle à lui-même, le président de la République ne s'est pas arrêté là. Le chef de l'État a en effet subtilement évoqué son avenir à moins d'un an de l'élection présidentielle. "J'imagine que, puisque vous avez une croissance de 5% sur les trois prochaines années, vous aurez toujours ce rythme. Et j'espère être là pour le vérifier...", selon des propos rapportés par un journaliste de iTélé.

Un signe de plus de sa candidature pour un second mandat ? La gauche s'active dans tous les cas derrière l'actuel chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement et fidèle de François Hollande, Stéphane Le Foll, a notamment lancé le mouvement "Eh oh la gauche !". Une manière de redorer le blason du pensionnaire de l'Élysée en vue de 2017.