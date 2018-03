publié le 28/04/2016 à 08:16

Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, juge sévèrement le bilan du président de la République, François Hollande, à la tête de l'État. Pourtant, François Hollande a eu la satisfaction d'observer une baisse du chômage sur le mois de mars, mais les actions du gouvernement et du Président n'y sont pour rien selon lui.



"Ce n'est pas l'hirondelle qui fait le printemps. Quand on se compare aux autres pays, on voit que l'on est en queue de peloton", attaque-t-il en donnant l'exemple de l'Italie et de Mateo Renzi qui a fait une "vraie loi El Khomri".

En estimant que François Hollande a été élu légitimement mais par un concours de circonstances, il assure que son "seul cap en 2012" était sa réélection en vue de 2017. "François Hollande est le symbole de la politique réduite au calcul, avec le pouvoir qui a pour seule finalité son exercice", lance-t-il.