publié le 28/06/2016 à 17:59

Les écologistes, et en particulier Cécile Duflot, commencent à se positionner pour l'élection présidentielle de 2017. La députée a ainsi lancé, lundi 27 juin, une campagne de signatures sur Internet dans l'objectif de soutenir une candidature écologiste. Avec le site Jesignepoulecologie.fr, l'ancienne ministre du Logement souhaite créer une "dynamique collective" pour "un sursaut européen, pour une république des biens communs, pour l'égalité des territoires et de la démocratie augmentée". Elle insiste sur le fait qu'une "candidature écologiste est indispensable".



Cécile Duflot interpelle ses soutiens directement : "Vous êtes pour l'écologie, alors dites-le". Via ce site, il est possible de recueillir des soutiens mais aussi de remplir un formulaire destiné qui permettra à la députée de savoir qui la soutient.