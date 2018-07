publié le 29/01/2017 à 22:54

La conjoncture semble favorable à Benoît Hamon, ce dimanche 29 janvier. Vainqueur de la primaire de la Belle alliance populaire et désormais candidat à l'élection présidentielle de 2017, le député des Yvelines dépasserait Jean-Luc Mélenchon en termes d'intentions de vote lors du scrutin donnant accès à l'Élysée, selon un sondage Kantar Sofres-Onespoint pour réalisé pour RTL, LCI et Le Figaro. Une première.



À ce jour, l'hypothétique candidat qui représentait le camp socialiste à l'élection présidentielle n'avait jamais pris le pas sur le candidat connu de la France insoumise. Selon cette enquête, Benoît Hamon, à la quatrième place, est crédité de 15% des intentions de vote, devant Jean-Luc Mélenchon, relégué à la cinquième place, avec 10% des intentions de vote. À ce jour, l'ancien candidat à l'élection présidentielle constituait le seul poids lourd de l'aile gauche à être candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 27 avril 2017.

Le trio de tête est composé de Marine Le Pen (25%), François Fillon (22%) et Emmanuel Macron, avec un score oscillant entre 20 et 21%. Dans son allocution après sa victoire à la primaire élargie de la gauche, Benoît Hamon a déclaré qu'il souhaitait proposer une alliance gouvernementale à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, qui est quant à lui crédité de 2% des intentions de vote.