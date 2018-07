publié le 28/12/2016 à 12:58

Sa candidature en avait surpris plus d'un. D'autant plus que Michèle Alliot-Marie avait soigneusement préparé son entrée dans l'arène de la présidentielle 2017, quelques jours à l'issue de la primaire de la droite et du centre. L'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy avait attisé la curiosité des internautes en lançant un site internet anonyme glissant des indices sur une candidature inattendue à la succession de François Hollande à la tête de l'État. La prétendante à la présidence de la République a même publié un livre-programme pour lever le voile sur ses ambitions présidentielles.



Pourtant, tout cela ne serait que du vent, affirme Le Canard Enchaîné dans son édition du mercredi 28 décembre. Celle qui se revendique du "gaullisme" serait candidate pour une raison toute autre que d'aucuns qualifieraient de "politique politicienne" : obtenir l'investiture dans la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. La manœuvre peut paraître alambiquée à première vue, mais le volatile s'explique. Cette circonscription est actuellement tenue par le compagnon de Michèle Alliot-Marie, Patrick Ollier. Sauf que ce dernier va devoir la quitter pour se consacrer pleinement à la présidence de la métropole du Grand Paris. Une décision en rapport avec l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats en 2017.

Pour lui succéder, son suppléant et maire de Saint-Cloud Éric Berdoati s'est porté candidat. C'est ainsi que Michèle Alliot-Marie compterait sur la course à l'Élysée pour s'assurer d'être investie en lieu et place de cet élu. "Même si MAM n'a aucune chance d'avoir les 500 parrainages, elle emmerde Fillon en lui tapant dessus, et, donc, ça peut finir par marcher. Et, si ça marche, elle retirera sa candidature", explique un responsable Les Républicains à l'hebdomadaire satirique. Les chemins de la politique sont parfois tortueux.