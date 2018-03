et AFP

publié le 26/11/2016 à 21:10

Elle a refusé de participer à la primaire de la droite et du centre, dont le point final sera apposé dimanche 27 novembre. Michèle Alliot-Marie n'a pour autant pas abandonné ses projets pour 2017. L'ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy vient de publier Lettres à la Nouvelle France, un livre-programme de 103 pages sur les réseaux sociaux, qui découle de ses nombreux mois passés au contact des Français. Éducation, retraites, lutte contre le chômage, santé, fonction publique... La dernière présidente du RPR (1999-2002) livre son analyse sur l'état de la France. "Il faut un cap, une vision, une ambition pour notre pays, pour rendre à la France sa grandeur"



Son cap ? "Redonner aux Français l'envie de se dépasser et de réussir, réconcilier la Nation avec notre pacte républicain", estime celle qui plaide pour "une refondation sociale" tant dans l'entreprise qu'en politique. L'eurodéputée de 70 ans, qui a communiqué le 22 novembre sur sa mise en retrait du parti Les Républicains, laisse planer le doute sur une éventuelle candidature à la présidentielle, qui semble pourtant imminente. Selon nos informations, le site EtSiCétaitM, qui cherche à faire le buzz, pourrait bien porter sa candidature.



C'est vous qui me l'avez dit : retrouvez ma première série de Lettres à la #NouvelleFrance ¿https://t.co/O0r3bLFx06 pic.twitter.com/feebBdBbyx — Michèle Alliot-Marie (@MAlliotMarie) 25 novembre 2016