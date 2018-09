publié le 14/09/2018 à 07:27

C'est désormais officiel : ils sont donc dix candidats à la présidence du groupe La République En Marche. Ou plus exactement neuf plus un, puisque l'un d'entre eux ne l'a pas encore annoncé à ses collègues.



Il s'appelle Jean-Charles Colas-Roy, il est député de l'Isère et s'était fait connaître comme rapporteur du projet de loi Hulot sur les hydrocarbures. Il a déposé sa candidature in extremis jeudi 13 septembre. Plus officieusement, il serait encouragé par la candidate malheureuse à la présidence de l'Assemblée, l'écologiste Barbara Pompili, à se présenter.



En tout cas, une fois n'est pas coutume, aucun de ces 10 candidats ne semble élu d'avance. Pour reprendre les termes d'un député légèrement au bout du rouleau, cité par l'AFP : "Il y a beaucoup de démarches personnelles, c'est un peu la foire à la saucisse".

Points forts et points faibles

Parmi les impétrants figurent notamment trois jeunes "Marcheurs" en vue depuis le début de la législature. La première, Laetitia Avia, déjà porte-parole du parti, et réputée particulièrement en ligne avec le pouvoir. Le hic : elle en a froissé quelques-uns en annonçant d'abord sa candidature par voie de presse.



Autre femme candidate : la technicienne de la Commission des Finances, Amélie de Montchalin. Son point faible : elle vient de la droite. Même problème, mais inversé, pour Gabriel Attal, un ex-membre de cabinet socialiste.

Itou pour Brigitte Bourguignon, présidente de la Commission des Affaires sociales, ex-députée PS. Elle présenterait cependant l'avantage d'incarner un "signal" pour l'aile gauche de la majorité. Problème pour certains : "Elle fait trop vieux monde !"

¿ Retrouvez la lettre de candidature à la présidence du groupe @LaREM_AN que j’ai adressée à l’ensemble de mes collègues.

Trois principes guident ma candidature :

¿Rassembler

¿Organiser

¿Accompagner pic.twitter.com/waOYc7gRN8 — Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) 13 septembre 2018

Reste enfin le président de la Commission des Affaires économiques, Roland Lescure, qui fait plutôt consensus. Il est poussé par quelques macronistes pur jus. Son problème : député des Français d'Amérique, il habite une semaine sur deux... au Canada.



Face à l'inflation de candidatures, trois députés REM ont écrit jeudi à l'ensemble du groupe majoritaire pour proposer une nouvelle méthode. Ils souhaitent que les candidats se présentent par équipe, au motif qu'il n'est "possible de réussir (cette) mission qu'adossé à une équipe efficace et unie".



Ils appellent donc à la démission de l'ensemble du bureau du groupe, et à ce que le vote soit repoussé d'une semaine en attendant. Autre idée brièvement envisagée jeudi, celle d'un vote bloqué où seules des femmes pourraient être candidates.