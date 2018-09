publié le 04/09/2018 à 20:57

Il se veut rassurant et défend une "bonne réforme". "Nous avons aujourd'hui l'ensemble des réponses aux questions que nous nous posions, et nous avons la certitude que cette réforme sera mise en œuvre dans de bonnes conditions". Invité du 20 heures de TF1 ce mardi 4 septembre, Édouard Philippe a confirmé la mise en place du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source à partir du 1er janvier 2019.



"Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que cela soit possible", a martelé le Premier ministre, qui estime qu'il ne fallait pas confondre "hésitation et exigence". "Le président de la République a dit qu'il voulait être certain que cette réforme soit une bonne réforme pour le contribuable", rappelle-t-il, évoquant "une série de tests" qui ont réalisés à la demande de l'exécutif.



"Nous avons fait le travail sérieusement", a ajouté Édouard Philippe, pour qui cette mesure va "permettre à l'impôt de s'adapter à la vie des Français". Celui qui dit ne pas croire à l'effet psychologique que pourrait avoir le prélèvement à la source sur les Français l'affirme : dorénavant, "l'impôt sera plus simple pour le contribuable".