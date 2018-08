publié le 31/08/2018 à 09:38

C'est la grande nouveauté de la rentrée : l'interdiction des téléphones portables à l'école et au collège, ainsi que dans certains lycées. "L'addiction aux écrans peut devenir une plaie dans nos sociétés, qui nuit aux rapports humains", estime Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, invité de RTL ce vendredi 31 août.



L'exemple doit être montré non seulement par les enseignants, "mais aussi (par) nous, la société française", déclare le ministre. Car la dépendance des adultes à leur téléphone est "imitée" par les plus jeunes. Il faut donc "protéger les enfants contre l'addiction aux portables", poursuit-il.

Malgré la difficulté à imposer cette mesure dans toutes les écoles, Jean-Michel Blanquer reste confiant. "L'interdiction est du domaine de la loi et les chefs d'établissement de toute la France la feront respecter, je n'ai aucun doute là-dessus", confie le ministre. Des marges de manœuvre sont d'ailleurs laissées aux établissements pour appliquer cette interdiction.