Comment éviter l'addiction au smartphone chez les jeunes ?

et Agnès Bonfillon

publié le 29/06/2018 à 03:33

Selon un récent sondage Opinionway, un étudiant sur cinq passe plus de 6h00 par jour sur son smartphone. Un phénomène récurrent pour Laurent Karila, psychiatre et porte-parole de l'association SOS Addictions. "C'est inquiétant et à la fois pas inquiétant (...) que les étudiants utilisent autant leur smartphone. C'est devenu un outil social. Beaucoup de choses passent par le smartphone".



Le spécialiste souligne que ce problème ne concerne pas que les jeunes. "Tout le monde a un smartphone. Tout le monde l'utilise", note-t-il. La génération des digital native, qui a grandi entourée de nouvelles technologies, en premier. Parmi eux, beaucoup consultent leur téléphone portable dès le réveil. Une mauvaise habitude contre laquelle Laurent Karila met en garde.

"Dormir avec le smartphone, le consulter en cas d'insomnie... Tous ces éléments sont des facteurs de risque de comportements addictifs(...). Il faut apprendre à se détacher un peu de son smartphone", conseille-t-il. Le spécialiste distingue toutefois l'addiction d'un usage excessif. "L'addiction, c'est quand on perd le contrôle et qu'on n'arrive plus à rien gérer. Il y a vraiment une souffrance (...)", explique-t-il.

Selon lui, les parents doivent s'inquiéter si l'usage excessif entraîne des changements de comportement. "L'hyper usage du smartphone ne fait pas déprimer. Si, à la moindre contrariété ou au moindre stress, on s'enferme dans le smartphone (...), c'est là qu'il faut s'inquiéter".