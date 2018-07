et Yves Calvi

publié le 29/01/2018 à 09:50

C'est une première en France. Christian Estrosi, le maire de Nice, a reçu le feu vert du ministre de l'Éducation nationale pour poster un policier municipal dans les écoles de la ville. Seule condition ? Que le fonctionnaire soit non armé.



Une mesure, que la précédente ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem avait rejetée, qui pourrait s'étendre à l'ensemble des écoles de la ville azuréenne. "À terme, si cette expérimentation est positive, ce seront les 154 écoles de la ville qui seront concernées mais dans un premier temps, à partir du mois de mars, nous allons lancer cette expérimentation sur trois écoles", explique Christian Estrosi au micro de RTL.

L'édile évoque alors des missions précises qui sont actuellement "dévolues" au directeur de l'établissement scolaire comme la levée de doute le matin, le contrôle et l’entretien des dispositifs de sécurité, le contrôle des accès des personnes extérieures ou encore le contrôle des abords de l'établissement."Ils ne seront pas forcément dans l'environnement visuel des élèves et des professeurs mais à leur disposition dans le bureau qu'il leur sera affecté", poursuit-il.

110 policiers recrutés

Ces fonctionnaires auront alors "une relation directe" avec les forces de l'ordre présentes à l'extérieur de l'établissement, que ce soit sur la voirie ou au centre de supervision urbain, "en cas de tentative d'intrusion".



Malgré tout, cette expérimentation inquiète particulièrement le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) alors que les fonctionnaires présents seront non armés. "Il est évident qu'en cas d'attaque terroriste dans une école, le policier sera une cible privilégiée (...) L'effet recherché a de très fortes probabilités d'être nul (...) Si le SDPM est bien entendu favorable à une politique sécuritaire raisonnable et réfléchie, il pense qu'elle doit s'accompagner d'une relative modestie", a-t-il critiqué dans un communiqué.



Pour mener à bien cette expérimentation, la ville de Nice a recruté 110 policiers récemment. "Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les 110 policiers recrutés, il y a eu près de 1.200 candidatures. Ceux qui ont été sélectionnés sont des agents suivis, formés et encadrés", précise Christian Estrosi.