publié le 03/08/2018 à 12:47

Quelques jours avant son départ en vacances, Édouard Philippe veut éteindre une polémique. Le cabinet du chef du gouvernement a adressé un courrier à Anticor, association Contre la corruption, pour l'éthique en politique. Il répond à une accusation de l'association qui reproche au gouvernement la promotion du livre de Marlène Schiappa par son secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes.



Dans cette lettre, le cabinet d'Édouard Philippe plaide "l'erreur humaine". Il pointe aussi du doigt l'éditeur de sa secrétaire d'État. "Je vous informe que cet événement a été entièrement organisé et pris en charge par l'éditeur de Madame Schiappa, Stock, et par la librairie Flammarion du centre de Beaubourg, ce qui était précisé sur le carton d'invitation dématérialisé transféré par le service de presse. Le transfert de cette invitation aux contacts presse du secrétariat d'État résulte d'une erreur humaine."

La lettre précise que depuis cet incident, "tout envoi par le service de presse est doublement validé par la hiérarchie du cabinet".

Lettre du cabinet d'Édouard Philippe à Anticor

L'association rappelle sur son site que le 22 mai dernier, un mail a été envoyé "aux journalistes figurant dans son fichier presse". Il invitait les destinataires à assister à une séance de dédicace du livre de Marlène Schiappa, un ouvrage pourtant personnel et non professionnel. Le 27 mai, Anticor avait donc saisi le Premier ministre.