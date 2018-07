publié le 03/07/2018 à 19:54

Alors que Geoffroy Roux de Bézieux a été élu ce mardi 3 juillet à la tête du Medef, Pascal Pavageau, le secrétaire général de Force ouvrière, est plutôt optimiste quant à l'avenir des relations sociales. "Nous retrouvons peut-être un président du Medef parce que ça fait un an que nous avions l'impression que nous n'en avions plus", estime-t-il au micro de RTL.



Bien que le nouveau président du Medef ait été le candidat le plus libéral, Pascal Pavageau ne s'arrête pas à "l'homme". "La vraie question, c'est quelle ligne, quelle politique le Medef va-t-il suivre demain, assure le secrétaire général de FO. Je lui demande de ne pas re-porter un pin's avec écrit 'un million d'emplois', le genre de fausses promesses que faisait Monsieur Gattaz, mais à la limite de porter un t-shirt sur lequel il pourrait écrire fièrement 'négociations interprofessionnelles et paritarisme'".

Car c'est ce qu'attend FO du nouveau président du Medef : qu'il revienne à la table de la négociation interprofessionnelle et qu'il rappelle "tous les bienfaits du paritarisme". En toile de fond : la crainte que le Medef ne devienne une sorte de lobby, n'ayant plus besoin des organisations syndicales.

Point commun entre le nouvel homme à la tête du Medef et le secrétaire général de FO : une forme de nouveauté. En effet, Pascal Pavageau est également arrivé récemment, en avril dernier. Cela pourrait-il moderniser le dialogue social en France ?



"Le fait qu'il y ait des nouveaux acteurs appelle automatiquement à une nouvelle voix, à une nouvelle forme dans l'expression, confirme Pascal Pavageau. Mais ce sont la ligne et le positionnement qui comptent, et je souhaite vraiment que le Medef revienne sur les fondamentaux de la négociation interprofessionnelle".