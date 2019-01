publié le 23/01/2019 à 16:16

Le maire divers droite d'Hesdin (Pas-de-Calais), Stéphane Sieczkowski-Samier, a été placé en garde à vue mercredi 23 janvier dans le cadre d'une enquête pour "détournement de fonds publics", a-t-on appris de source judiciaire.



Stéphane Sieczkowski-Samier, 26 ans, a été interpellé mercredi matin avec sa mère Christiane Samier, conseillère municipale, a indiqué à l'Agence France Presse cette source, sans donner plus de précisions à ce stade. Stéphane Sieczkowski-Samier connaît un mandat tumultueux depuis son élection en 2014 à 22 ans, à la tête de cette commune de 2.200 habitants.



Il est notamment visé par d'autres enquêtes : pour "acquisition d'armes de troisième catégorie", "prise illégale d'intérêt" et "complicité de faux et usage de faux en écriture publique". Dans cette dernière affaire, le maire a été mis en examen, tout comme sa mère, conseillère municipale, et l'ancien chef de la police municipale.



L'édile est soupçonné d'avoir envoyé en avril 2016 en sous-préfecture une fausse délibération du conseil municipal qui décidait de confier la gestion des logements communaux à l'agence immobilière appartenant à sa mère.

Il est par ailleurs soupçonné d'avoir acheté avec l'argent de la mairie deux revolvers soft gomm pour une raison inconnue, la police municipale n'étant pas habilitée à les porter.

En outre, il a été déclaré inéligible pour trois ans en 2018 par le Conseil constitutionnel à cause du rejet de ses comptes de campagne lors des législatives de 2017.