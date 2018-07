publié le 31/05/2018 à 11:45

C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Mercredi 30 mai, alors qu'il défendait sa loi controversée asile et immigration, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a laissé entendre que les migrants faisaient du benchmarking, autrement dit des études de marché comparatives, afin de choisir leur pays d'accueil.



"Le Sénat aime beaucoup, pour pouvoir trouver ses propres repères, regarder les différentes législations pour voir un peu comment l'on se situe par rapport aux autres pays européens", a commencé par déclarer l'ancien maire socialiste de Lyon. "Puis-je vous dire, monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe", a-t-il lancé, ajoutant : "Cette nationalité que je ne citerai pas se dirige plutôt vers tel pays, non pas parce qu'elle est elle plus francophile mais parce que là, c'est plus facile".

Des déclarations qui ont fait bondir Olivier Besancenot. Sur Twitter, l'ancien porte-parole du Nouveau Parti capitaliste a estimé que "les diarrhées verbales sortent souvent du Collomb", le tout accompagné d'une capture d'écran d'un article citant la phrase du ministre concernant les migrants.

Des propos critiqués au sein même de la majorité

Mais les propos de Gérard Collomb ont également indigné au sein de la majorité. Invité sur France Inter, le député REM Gabriel Attal a de son côté affirmé que "s'il y a un benchmark qui est fait aujourd'hui par les migrants, c'est mourir chez eux ou survivre ailleurs".