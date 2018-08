publié le 27/08/2018 à 19:06

La psychiatrie pour l'homosexualité décelée à l'enfance ? La déclaration du pape François, corrigée depuis par le Vatican ce lundi 27 août, interpelle. "L'homosexualité, c'est avant tout une orientation amoureuse et sexuelle (...). Ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. On ne choisit pas d'être homosexuel. Et ensuite ce n'est pas quelque chose dont on guérit, puisque ce n'est pas une maladie", réagit pour sa part Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, invitée de RTL Soir ce lundi 27 août.



Marlène Schiappa salue la condamnation "très ferme et quasi unanime" de ces propos tenus par le pape, "parce que l'on n'est pas juste sur des propos homophobes", dit-elle. "On est sur une recommandation d'une personne qui fait autorité et qui recommande de s'en remettre à la psychiatrie", souligne la secrétaire d'État.

Pour elle, cette déclaration "se rapproche de ce qu'on appelait les thérapies de conversion, qui n'ont plus cours en France et qui peuvent être encore plus interdites en France qu'elles ne le sont déjà, qui sont des dangers." Marlène Schiappa tient à rassurer tous les jeunes homosexuels. "L'important, l'essentiel, c'est de dire à tous les jeunes 'vous êtes homosexuels, vous en avez le droit et personne, pas même vos parents, ne peut vous dire que vous devez changer cela."