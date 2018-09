publié le 12/09/2018 à 06:58

Marine Le Pen est l'invitée de RTL ce mercredi 12 septembre et elle répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45.



Tout d'abord, la présidente du Rassemblement national sera amenée à réagir sur le rapport réalisé par Hakim El Karoui. Il pointe notamment les dangers de l'islamisme, qui imprégnerait la pensée des musulmans européens. Et propose des solutions comme une taxe halal ou l'ouverture de classes d'arabe en collège et lycée. Que pense Marine Le Pen de ces propositions pour lutter contre l'islamisme ?

Ensuite elle pourra s'exprimer sur l'avenir de son parti. Il y a quelques jours elle estimait possible la "mort du Rassemblement national". Notamment si la justice confirmait le gel du versement de 2 millions d'euros d'aides publiques dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen.