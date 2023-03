Maintien de l’ordre à Sainte-Soline : LFI peut-elle vraiment réclamer une commission parlementaire ?

Après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, La France insoumise demande une commission d'enquête parlementaire. C'est la députée Clémence Guetté qui l'a annoncé ce lundi matin sur RTL. La députée LFI du Val-de-Marne a participé ce week-end à cette manifestation interdite "parce que la cause est juste", a-t-elle expliqué. Les Insoumis sont coutumiers du fait, mais ont-ils vraiment le droit de demander une commission d'enquête parlementaire ?

Eh bien non, pas dans l'immédiat, parce que LFI a déjà une commission d'enquête parlementaire en cours, sur le scandale des "Uber Files". La règle, c'est pas plus d'une commission d'enquête par groupe politique et par an. Alors les Insoumis pourraient toujours se mettre d'accord avec un autre groupe de la Nupes qui lui n'aurait pas encore épuisé son droit de tirage pour l'année.

Mais il y a quelques jours, Mathilde Panot annonçait aussi qu'elle demanderait une nouvelle commission d'enquête sur la façon dont la majorité aurait exercé des pressions ou fait des promesses à des parlementaires de droite pour obtenir leur vote lors de la réforme des retraites. Annoncer des commissions d'enquête parlementaire à tout-va est dont peut-être aussi une tactique de leur part, même s'ils savent qu'elles n'ont aucune chance d'aboutir.

