publié le 29/11/2016 à 07:00

Emmanuel Macron n'a pas d'idées ? Les Jeunes avec Macron ont décidé de répondre à la question pour faire taire les détracteurs du candidat à l'élection présidentielle de 2017, en mettant en ligne Vision-Macron.fr. Objectif ? "Compiler et synthétiser toutes les idées d'Emmanuel Macron, afin de démontrer qu'il a une vraie vision. C'est ce qui manque cruellement aux politiques. Chez Emmanuel Macron, il y a une consistance et une vision ancrée dans le réel et ça n'a pas bougé depuis son entrée au gouvernement", explique à RTL.fr Pierre Person cofondateur des Jeunes avec Macron.



Mis en ligne ce mardi 29 novembre à minuit, le site se veut une plateforme de "fact-checking" qui "recense les prises de position d'Emmanuel Macron depuis août 2014". L'idée a émergé en juillet 2016, après le discours fondateur d'En Marche ! à la Mutualité. Pierre Person est à l'initiative du projet. À RTL.fr, il explique vouloir répondre à ceux qui disent que l'ancien ministre ne fait aucune proposition ou n'a pas de programme. Vision-Macron.fr est donc divisé en plusieurs parties avec un diagnostic du pays, mais aussi des articles thématiques, basés sur huit thèmes : économie, Europe, État, société, solidarité, environnement, éducation et international. Ces 70 articles qui se veulent pédagogiques, ont été l'objet d'un travail de fourmis : toutes les interventions écrites, à la radio ou la télévision, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au gouvernement, ont été retranscrites et analysées.

Un site de fact-checking pro-Macron

Pierre Person explique que cette boite à outils doit permettre "d'expliquer et de justifier le pourquoi des propositions avancées par Emmanuel Macron". L'idée lui est venu du site FeelTheBern.org, créé par les sympathisants du candidat démocrate à la présidentielle américaine, Bernie Sanders. Mais le site se veut aussi un "outil de riposte" pour la campagne présidentielle à venir. À gauche, le site NotreidéedelaFrance.fr a adopté le même position, mais cette fois pour défendre le bilan de François Hollande. Durant la campagne de la primaire de la droite et du centre, son compte Twitter a été particulièrement actif et a détricoté les arguments des différents candidats qui s'attaquaient au président de la République.

Vision-Macron.fr n'est pas une démarche issue d'En Marche ! ou d'Emmanuel Macron, mais indépendante, comme le précise Pierre Person, qui explique avoir soumis le concept au président du mouvement politique qui a émis des corrections "sur la forme".