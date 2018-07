Macron en visite d'État à Washington fin avril, la première de l'ère Trump

Emmanuel Macron et Donald Trump, le 7 juillet 2017

27/02/2018

La bonne entente entre Emmanuel Macron et son homologue américain semble se confirmer. L'Élysée a indiqué lundi 26 février que le président de la République se rendrait en visite d'État à Washington du 23 au 25 avril. Le communiqué souligne que "cette invitation reflète la profondeur des liens historiques entre nos deux pays, amis et alliés et la force des relations entre les deux présidents".



Preuve supplémentaire de cette complicité : "Il s'agira de la première visite d'État d'un dirigeant étranger aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump", note encore la présidence française, confirmant des informations obtenues de sources diplomatiques au début du mois de février.

Le président américain avait décidé fin janvier d'inviter son homologue français à la Maison-Blanche, après avoir été reçu en grande pompe les 13 et 14 juillet à Paris, où il avait notamment été invité à dîner à la tour Eiffel et assisté au défilé militaire de la fête nationale.

Melania Trump a œuvré en coulisse

Donald Trump aurait décidé de faire l'honneur à "Emmanuel" de la première visite d'État de sa présidence, notamment grâce à l'insistance de son épouse Melania. Une visite d'État - la plus haute forme de réception d'un chef d'État étranger - implique de nombreux honneurs, dont une cérémonie à la Maison-Blanche.



Lundi, l'Élysée a indiqué que "le programme de la visite d'État est en cours d'élaboration. Il comprendra notamment une réunion de travail à la Maison-Blanche, une conférence de presse conjointe, plusieurs cérémonies protocolaires et un dîner d'État".