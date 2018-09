publié le 14/09/2018 à 08:47

Emmanuel Macron réussira-t-il à faire bouger les lignes du taux de pauvreté en France ? Au lendemain des annonces faites par le président de la République au Musée de l'Homme, notamment la création d'un revenu universel d'activité en 2020, Louis Gallois était l'invité de RTL, vendredi 14 septembre. Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité (Fnars) salue ces mesures, en souhaitant toutefois qu'elles aillent plus loin.



"C'est plus réaliste que les engagements précédents. Ce plan est une amorce de travail. (...) On ne va pas faire la fine bouche : ce qui a été annoncé hier, c'est substantiel", admet l'ex-PDG de la SNCF, qui n'accorde toutefois pas de blanc-seing à l'exécutif. "Vérifions que c'est mis en oeuvre. Le juge de paix, c'est la loi de finances : on verra ça dans le budget", poursuit Louis Gallois.

L'ex-président du conseil de surveillance de PSA veut qu'en priorité on s'attaque aux déterminismes sociaux, et cite deux exemples à l'appui, les crèches ainsi que la santé. "Les crèches sont actuellement beaucoup plus orientées vers les familles aisées. Il y a plus de crèches dans les parties bourgeoises des villes que dans les parties populaires", regrette Louis Gallois, qui lance aussi un message à Jean-Michel Blanquer : "Une chose que j'aurais souhaité, c'est que l'on insiste plus sur la santé scolaire. Les enfants pauvres sont mal suivis sur le plan sanitaire, et l'endroit où ils sont tous réunis, c'est l'école."