Louis Aliot est l'invité du Grand Jury ce dimanche

Louis Aliot, maire RN de Perpignan et vice-président du Rassemblement national s'est récemment exprimé sur la campagne présidentielle, notamment concernant la candidature d'Éric Zemmour. Selon lui, le polémiste est "le meilleur allié d’Emmanuel Macron". Louis Aliot va même plus loin en assurant qu'Éric Zemmour est "un diviseur du camp national" et qu'il "n'apporte pas grand-chose" au débat public.

Sur le sujet de la situation sanitaire, le maire de Perpignan, avait été alerté par plusieurs soignants de la ville, et avait évoqué la question des personnels soignants non-vaccinés contre la Covid-19. "Je suis en train de réfléchir à une manière de les aider", avait-il déclaré.



