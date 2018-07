et AFP

publié le 31/05/2016 à 10:46

Actuellement en déplacement à Bordeaux pour l’inauguration de la Cité du vin, François Hollande a réaffirmé son soutien à la loi El Khomri dans un entretien paru ce mardi 31 mai, dans le quotidien Sud Ouest. Le chef de l'État a qualifié la loi Travail, d'"une loi de progrès utile à notre pays." Concernant le point de crispation principal du texte, il est apparu inflexible : "Le projet de loi ne sera pas retiré. La philosophie et les principes de l'article 2 seront maintenus", a encore déclaré le président dans les colonnes de Sud Ouest. L'article 2, qui consacre la primauté de l'accord d'entreprise sur la convention de branche en matière d'aménagement du temps de travail, "prévoit que l'accord d'entreprise, pour être valide, devra être approuvé par les syndicats qui représentent une majorité de salariés. C'est un verrou très sérieux", a estimé François Hollande.



Quant au projet de loi, "ce texte assure de meilleures performances pour les entreprises et offre des droits nouveaux aux salariés. C'est parce que c'est une loi de progrès utile à notre pays que je considère qu'il est nécessaire de le mener jusqu'à son terme", souligne-t-il. Pour le président, "le débat qui va s'ouvrir la semaine prochaine au Sénat sera intéressant : nous verrons ce que la droite proposera en matière de droit du travail puisqu'elle y est majoritaire. La comparaison fera sans doute progresser la raison".

Vers un nouveau recours au 49.3 en deuxième lecture?

Interrogé sur un éventuel recours au 49.3 en deuxième lecture, François Hollande dit "préférer que le texte soit adopté sans y avoir recours. Mais pas au prix d'un renoncement". "Après six ou sept mois de débats, qui osera dire que le gouvernement sera passé en force? Ensuite le texte s'appliquera et les Français pourront alors juger : il restera neuf mois jusqu'à l'élection présidentielle, ils verront concrètement s'il aura permis des progrès et se prononceront en conséquence", ajoute-t-il.

Interrogé sur des perturbations éventuelles pendant l'Euro de Football, du 10 juin-10 juillet, dues aux conflits sociaux en cours, François Hollande rappelle que "la menace reste celle du terrorisme". Par ailleurs, il se félicite des "deux mois consécutifs de baisse du chômage", "un résultat inédit depuis plus de cinq ans". "Ça va mieux donc, mais la partie est loin d'être gagnée, ne nous arrêtons pas là. Il y a encore trop de précarité, de difficultés et d'inquiétudes", a t-il conclut.