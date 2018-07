publié le 30/04/2018 à 11:48

Menacés par qu'ils ont refusé de voter en faveur du projet de loi asile et immigration. Les députés La République En Marche Sonia Krimi, François-Michel Lambert et Matthieu Orphelin ont reçu une lettre anonyme, signée "Comité patriotique 732".



"Vous n'êtes que des 'collabos', comme ceux qui entre 40 et 44, coopéraient avec les Boches !", peut-on lire dans la lettre partagée sur les réseaux sociaux par les députés de la majorité. En fin de page : "Le Comité patriotique '732' vous a à l’œil ! On connaît votre bobine. Alors, (comportez-vous en députés responsables, défenseurs des seuls intérêts des Français".

Sur Twitter, Matthieu Orphelin a publié la lettre de menaces en ajoutant un ironique "charmant". Quant à François-Michel Lambert, il attribue ce message aux "fascistes du col de l'Echelle". Le député fait référence aux militants d'extrême droite qui ont affirmé avoir "raccompagné" des migrants à la frontière franco-italienne, dans les Hautes-Alpes. Mais pour l'instant, le "Comité patriotique 732" n'a pas révélé son identité.

Lettre d'un admirateur reçue ce jour...

Anonyme et avec menace...

Charmant !

#asile #immigration. pic.twitter.com/TQTTw6mdre — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) 28 avril 2018