Qu'est-ce que Génération identitaire, le mouvement qui a bloqué la frontière ?

publié le 23/04/2018 à 12:55

Une centaine de militants de Génération identitaire ont bloqué un lieu de passage de migrants entre l'Italie et la France dans les Alpes samedi 21 avril. Une opération spectaculaire derrière laquelle se cache un mouvement jeune.



Les militants de Génération identitaire appartiennent à un mouvement fondé en 2012, qui veut "redéfinir l'appartenance à la Nation en fonction d'un critère ethno-culturel", explique Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. "Ils ne souhaitent pas que viennent en France des gens qui ne sont pas d'origine européenne."

Selon lui, le mouvement compterait une centaine de militants avec une base assez forte à Nice, mais aussi à Lyon. Il y a des noyaux dans toutes les grandes villes, avance Jean-Yves Camus. Les racines du mouvement sont assez diverses, mais certains viennent du Bloc identitaire.

Ils se définissent comme des lanceurs d'alerte, avec des opérations de communication spectaculaires et marquantes, comme à la frontière dans les Alpes, dans le but de recruter. Génération identitaire renvoie "un message hyper simple pour faire bouger les pouvoirs publics et montrer qu'ils ne font pas leur travail" selon eux, explique Jean-Yves Camus.