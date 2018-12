Limitations de vitesse : entre Castelnaudary et Narbonne, ce tronçon qui rend fou

publié le 04/12/2018 à 09:13

80 km/h, avant de passer à 70 km/h, 90 km/h puis 110 km/h puis 50 km/h... Après un rapide calcul, ça fait une moyenne d'un panneau tous les 1,6 km. De quoi devenir complètement dingue, écrit La Dépêche du Midi qui publie ce classement dans son édition du mardi 4 décembre, réalisé par le magazine Autoplus.



Pour le maire de Castelnaudary, c'est très perturbant et cela devient un problème. Aujourd'hui, dit-il, on est plus concentré sur les panneaux que sur la conduite elle-même. Perturbant et dangereux, ajoute le patron des Motards en Colère de l'Aude. Il y a des gens, explique-t-il, qui roulent désormais en dessous de la vitesse autorisée pour éviter les radars. Sans compter ceux qui, le regard rivés sur le compteur, ne regardent pas la route.

Mais que les habitants de l'Aude se rassurent, il y a pire... La D974, entre Dijon et Beaune. Là, Autoplus a relevé 42 variations de vitesse en 36 km. Ça fait un changement toutes les 45 secondes. On marche sur la tête.