publié le 02/07/2018 à 07:57

Très contesté, le passage de la limitation de 90 à 80 km/heure sur les routes secondaires s'est concrétisé dimanche 1er juillet. Désormais, les automobilistes qui ne respectent pas cette nouvelle norme et qui continuent de rouler à 90 s'exposent à une amende de 68 euros et pourront se voir retirer un point sur leur permis de conduire.



Inflexible sur cette mesure qu'il porte depuis des mois, le Premier ministre Édouard Philippe avait notamment déclaré il y a quelques jours : "Pour le dire de façon peut-être un peu triviale, l'objectif, ça n'est pas d'emmerder le monde. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves".

"3.500 à 3.600 morts par an, 75.000 blessés par an, dont 25.000 font l'objet de lésions soit cérébrales soit physiques qui seront durables, permanentes et irréversibles, c'est évidemment un constat qui n'est pas acceptable, c'est un coût humain terrifiant", s'était-il justifié.

La loi c'est la loi Édouard Philippe sur RTL Partager la citation





Invité sur RTL ce lundi 2 juillet, le chef du gouvernement a d'abord expliqué "comprendre que cette mesure suscite interrogations et critiques. Mais la loi c'est la loi", a-t-il tranché. Édouard Philippe a cependant affirmé que "dans les premières semaines, elle sera appliquée avec le souci de la pédagogie". "Il faut que chacun comprenne l'enjeu. L'idée c'est de sauver des vies, d'éviter des blessés", a-t-il martelé.



"Il faut expliquer qu'un véhicule qui roule à 80 km/h, quand il freine en urgence, il s'arrête 13 mètres avant celui qui roule à 90, et donc on évite des accidents. Et quand il y a accident, on diminue la gravité de l'accident", poursuit-il



"Pourquoi est-ce que vous pensez une seconde que mon objectif ce serait d'emmerder l'automobiliste qui le matin prend sa voiture pour aller travailler ?", s'emporte le Premier ministre. "Il n'en est rien !".