Les actualités de 8h - Limitation à 80km/h : la mesure est entrée en vigueur

publié le 01/07/2018 à 09:07

Après six mois de débats, la limitation voulue par le gouvernement et en particulier le Premier ministre, Édouard Philippe, est entré en vigueur ce dimanche 1er juillet sur plus de 400.000 km de routes secondaires.



La mesure est censée améliorer la sécurité et donc, sauver des vies. Mais beaucoup d'automobilistes ne sont pas convaincus par cette baisse de 10 km/h. 400.000 kilomètres de routes bidirectionnelles sans séparateur central seront concernées par cet abaissement.



Selon la sécurité routière, le passage à 80 km/h ferait gagner 13 mètre en distance de freinage et permettrait de sauver 300 à 400 vies par an. Mais l'argument n'a pas convaincu les détracteurs de ce changement qui y voit une mesure "parisianiste" et "inefficace".

À écouter également dans ce journal

Hommage : Simone Veil entre au Panthéon ce 1er juillet avec son marie Antoine. C'était l'une des personnalités préférées des Français, Simone Veil a marqué la vie politique française et changé celle de millions de femmes en faisant voter la loi qui légalise l'avortement.



Football : les Bleus se sont qualifiés pour les 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2018 en battant l'Argentine 4-3. Ils affronteront vendredi 6 juillet l'Uruguay victorieuse 2-1 du Portugal.



Économie : la société Harley Davidson a décidé de produire ses motos destinées à l'exportation hors des États-Unis et l'Alsace est prête à les accueillir. La marque mythique entend échapper aux surtaxes douanières imposées par l'Europe aux importations américaines. Le député alsacien Éric Strautmann est prêt à lui ouvrir les bras.