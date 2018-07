publié le 10/07/2018 à 11:46

Les ministres du gouvernement étaient visiblement excités à l'idée d'assister au discours d'Emmanuel Macron, lundi 9 juillet, devant les Parlementaires à Versailles. Alors que des élus de l'opposition ont décidé de boycotter l'intervention du Président de la République, 9 ministres ont décidé de montrer leur soutien à Emmanuel Macron.



Avant le discours d'une heure et demie du chef de l'État, Marlène Schiappa, ministre de l'Égalité femmes-hommes, a posté sur les réseaux sociaux un selfie. On y voit, tout sourire, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au numérique, Nathalie Loiseau, secrétaire d'État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics, et Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’État auprès de ministre de l’Économie et des Finances.

Une image qui n'a pas tardé à faire réagir les internautes, qui les comparent à des élèves en sortie de classe au château de Versailles.

La 6ème B en visite au château de Versailles #CongresVersailles https://t.co/Xe5SP9c2km — Thomas Vampouille (@tomvampouille) 9 juillet 2018

Pour la sortie de fin d'année, le prof d'histoire-géo-éducation civique, M. Macron, nous a emmenés au Château de Versailles. On a fait des selfies. https://t.co/W8y4lnxztQ — Olivier Auguste (@Olivier_Auguste) 9 juillet 2018

D'autres ont fait le lien avec d'autres selfies viraux. Notamment celui posté par Ellen DeGeneres lors de la cérémonie des Oscars en 2014.

La première photo est sponsorisée par Samsung.



La deuxième par les lobbies. pic.twitter.com/NuJA8J54Cm — jonath666 ¿ (@jonath666) 9 juillet 2018