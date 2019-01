Les critiques de Salvini et Di Maio "n'ont aucun intérêt", selon Macron

et AFP

publié le 27/01/2019 à 21:22

En déplacement au Caire, Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une rencontre avec la presse dimanche. Le président de la République a affirmé qu'il ne répondrait pas aux critiques des dirigeants italiens Luigi Di Maio et Matteo Salvini sur la France car elles n'ont "aucun intérêt".



"Je ne vais pas répondre. La seule chose qu'ils attendent, c'est ça (...) Bon courage et bonne agitation. Tout ça n'a aucun intérêt", a dit le chef de l'Etat. "Le peuple italien est notre ami et mérite des dirigeants à la hauteur de son histoire", a-t-il ajouté. Le président français doit faire escale à Chypre pour participer mardi après-midi au sommet des pays du sud de l'Union européenne, le Med7, où il rencontrera le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte.

En Égypte, Emmanuel Macron a également affirmé qu'il tirerait "des conséquences profondes" du grand débat, censé résoudre la crise née de la contestation des "gilets jaunes", qui ne se traduira pas seulement par des "mesures techniques". "Je le prends très au sérieux. Je ne sais pas ce qu'il donnera (...) J'en tirerai des conséquences profondes", a-t-il déclaré.