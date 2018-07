Les actualités de 7h - Affaire Benalla : Emmanuel Macron communique enfin

publié le 23/07/2018 à 08:20

L'affaire Benalla continue de monopoliser le débat politique, et il semble bien que la contre-attaque de l'Élysée ait débuté dès dimanche 22 juillet au soir. Elle a commencé par une réunion à l'Élysée avec, autour du président, Edouard Philippe, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb et Christophe Castaner, le chef de La République En Marche.



Dans la foulée, Emmanuel Macron a jugé "inacceptable" le comportement de son ancien collaborateur. Le chef de l'Etat a tenu à rappeler qu'il n'y aurait "pas d'impunité" dans cette affaire et précise qu'il n'était pas au courant des promotions et des avantages d'Alexandre Benalla. Il a fallu quelques jours à Emmanuel Macron afin de prendre la mesure de cette affaire, et s'il ne prévoit pas de prendre la parole, il ne l'exclut pas.

À écouter également dans ce journal

Affaire Benalla - Alexandre Benalla a été mis en examen, notamment pour violences en réunion.

Affaire Benalla - Gérard Collomb sera sous le feu des projecteurs lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire ce lundi 23 juillet.



Famille - La garde en crèche est le moyen de garde préféré des parents, mais seules 4 familles sur 10 obtiennent une place.



Météo - Il fera chaud en ce début de semaine et la sécheresse menace les agriculteurs, y compris dans le Nord.