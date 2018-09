publié le 17/09/2018 à 07:07

Les ventes entre particuliers vont-elles tomber entre les mains du fisc ? Alors que les plateformes dites collaboratives pullulent sur internet, Bercy voudrait avoir son mot à dire, pouvoir mieux identifier l'argent qui circule sur ces brocantes géantes comme Leboncoin.



Le projet de loi anti-fraude qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale veut débusquer les professionnels qui se serviraient de ces sites pour échapper aux taxes.

Le patron du boncoin Antoine Jouteau, qui vient justement de lancer les paiements en ligne, est inquiet puisqu'il sera obligé de déclarer aux services fiscaux les revenus de ses utilisateurs. "Nous sommes les premiers révoltés par ce projet de loi parce que ses fondements ne sont pas clairs. On ne sait pas si on cherche à collecter plus d'impôts, si on cherche à bloquer des utilisateurs qui se font passer pour des professionnels. On doute du diagnostique", déplore-t-il.

