Emmanuel Macron a sans doute été pris de court. Il a ainsi appris le départ de Nicolas Hulot avant de partir en visite au Danemark. De quoi retarder son vol de 30 minutes, le temps d'échanger avec Édouard Philippe. Mais le chef de l'État n'a, à aucun moment, montré des signes d'inquiétude une fois arrivé à Copenhague.



Avec son sourire constamment sur le visage, presque mécanique, il a assuré la journée et même répondu au sujet de départ de Nicolas Hulot en conférence de presse, avec beaucoup de calme. Le but étant de dédramatiser la situation. Son entourage se montrait d'ailleurs satisfait de la manière dont le président à géré la bombe lâchée par son désormais ex-ministre de la Transition écologique et solidaire.

Emmanuel Macron va en rester là pour le moment, il passera le mercredi 29 août au Danemark, avant d'être jeudi en Finlande. Et pour désigner un successeur, le chef de l'État prendre son temps. Cela peut prendre une semaine, car le président déteste par dessus tout être contrait de prendre une décision sous la pression, rappelle l'un de ses conseillers.

