Les actualités de 18h - Affaire Benalla : l'affaire embarrasse l'Élysée

publié le 19/07/2018 à 18:38

L'affaire embarrasse l'Élysée. Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron, est au centre d'une enquête pour violence contre un manifestant et usurpation de fonction. Le journal Le Monde a mis hier soir en ligne, une vidéo dans laquelle, on peut voir Alexandre Benalla, coiffé d'un casque des forces de l'ordre, s'en prendre à un homme à terre. Une violence inacceptable de l'aveu même du gouvernement et qui a provoqué l'ouverture d'une enquête judiciaire pour violence volontaire puisqu'il a frappé le manifestant à terre et pour usurpation de fonctions puisqu'il s'est fait passer pour un policier.



Toute la journée Alexandre Benalla avait suivi les forces de l'ordre et il devait rester observateur. Une consigne clairement énoncée par l'Élysée. Il avait un casque et un gilet par balle ce qui est normal. En revanche, il avait un brassard police ce qui est interdit et un talki walki, ce qui est surprenant pour un homme qui est censé ne faire que regarder.

Enfin, le plus grave non seulement Alexandre Benalla participe à l'interpellation mais en plus c'est le plus violent de tous.

