publié le 04/09/2018 à 13:12

Nicolas Hulot devrait être remplacer par un ancien président du Parti écologiste. Selon une information de RTL, c'est François de Rugy, actuellement président de l'Assemblée nationale, qui prendrait en charge le ministère de la Transition écologique et solidaire ce mardi 4 mars.



François de Rugy, 44 ans, a annulé un déjeuner afin de se rendre à l'Élysée et rencontrer Emmanuel Macron dans l'optique d'être nommé à un poste exposé. C'est un vrai politique, il a de l'expérience, et surtout ce n'est pas le genre à partir du jour au lendemain en posant un ultimatum au chef de l'État.

On attendra afin de voir si François de Rugy aura une marge de manœuvre, ou s'il devra lui aussi avaler des couleuvres pour le restant du quinquennat. Le reste du remaniement, plus large que prévu, sera dévoilé dans l'après-midi.

À écouter également dans ce journal

Politique - Laura Flessel a démissionné de son poste de ministre des Sports, pour raisons personnelles a-t-elle expliqué.



Impôt - Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, était à l'Élysée afin de discuter du prélèvement à la source.



Justice - Le procès des skinheads accusés d'avoir agressé Clément Méric a été suspendu, l'un des accusés manquait à l'appel.



Faits divers - Un quinquagénaire a été tué par balle lundi 3 septembre à Marseille.