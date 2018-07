publié le 26/05/2017 à 16:46

L'essai aura été de courte durée. La jeune candidate aux élections législatives dans la 2e cirocnscription du Nord a manifesté l'envie de financer sa campagne électorale par le biais d'une cagnotte de financement participatif.



"Une campagne éthique, une campagne de terrain et économe des deniers publics". C'est ainsi que la jeune Houmria Berrada, candidate investie par La République En Marche dans cette circonscription du Nord, a présenté les raisons de la cagnotte lancée sur le site Leetchi.

Seulement, si la jeune femme pensait bien faire, elle a vite été rattrapée par la loi. Une conseillère municipale Les Républicains de Villeneuve d'Ascq (Nord) n'a pas manqué d'interpeller le parti de la candidate sur Twitter, soulignant l'aspect illégal de la démarche de Houmria Berrada. "J'ai comme un doute, ce ne serait pas illégal d'utiliser le financement participatif pour financer une campagne électorale ?", a rédigé Sophie Lefebvre sur Twitter.

J'ai comme un doute, ce serait pas illégal d'utiliser le financement participatif pour financer une campagne électorale ? @enmarchefr pic.twitter.com/uXfTjH7osb — Sophie Lefebvre (@SoLefebvre) 23 mai 2017

Contactée par 20 minutes, la candidate investie le 18 mai par la majorité présidentielle, qui a supprimé depuis la cagnotte, a expliqué son geste : "On n'a pas le financement des partis existants, donc l'idée c'est de faire une campagne différemment".



Quant au mandataire financier de Houmria Berrada, il a reconnu l'erreur : "On ne touchera pas les deux ou trois euros récoltés (...) Tous les fonds de campagne doivent obligatoirement passer par le mandataire financier, ce n'est donc pas compatible avec ce type de cagnotte sur Internet. C'est d'ailleurs une règle qu'il faudrait peut être changer, si on veut changer le monde politique".



Voici la liste des candidats pour les élections législatives dans la 2e circonscription du Nord que va affronter Houmria Berrada : Sébastien De Gouy (Mouvement écologiste indépendant), Pascale Rougée (Lutte Ouvrière), Hélène Hardy (Europe Écologie-Les Verts), Elies Ben Helal (Union Populaire Républicaine), Florence Bariseau (Les Républicains/UDI), Ugo Bernalicis (La France insoumise), Tania Gandrot (Mouvement des progressistes), Romain Leclercq (PCF-FG), Arnaud Beils (Solidarité et progrès), Véronique Descamps (Front national), Mohamed Bousnane (une France unie, diverse et solidaire), Audrey Linkenheld (Parti socialiste), Pascal Alexandre Dudenko (Nouvelle donne), Virginie Chauchoy (parti animaliste) et Madjid Messabihi (sans étiquette).