publié le 30/06/2017

Il avait prévenu que “la discipline de groupe n’était pas pour lui”, mais François Ruffin ne serait peut-être pas non plus très à cheval sur le code électoral. Le candidat investi par la France insoumise (FI) dans la 1ère circonscription de la Somme aurait peut-être exploité des failles dans le code électoral pour prolonger sa campagne au-delà du délai normalement imparti par la loi.



Le règlement impose normalement silence électoral total dans les 24 heures qui précèdent le scrutin. Des partisans de François Ruffin auraient pourtant fait du porte-à-porte, ou encore organiser des manifestations de soutien, dans sept communes de la circonscription du candidat FI, selon les informations de France 3 Hauts-de-France.

Des entorses aux règles imposées à la préfecture ?

Du porte-à-porte, des manifestations de soutien à la veille d'une élection, et ce, dans sept communes au moins. L’équipe du réalisateur de Merci Patron ! assure auprès de France 3 que les limites légales n’ont pas été franchies : "Ça a été vu avec notre avocat et la préfecture et c'est autorisé." Une information qui bien été confirmé par la préfecture de la Somme.

Deux conditions auraient été posées pour encadrer les démarches des militants de Picardie Debout, le mouvement lancé par François Ruffin : ne pas délivrer de tract et ne pas dévoiler d’éléments nouveaux sur Nicolas Dumont, l’adversaire de François Ruffin qui défendait les couleurs de La République En Marche. Ces règles n’auraient toutefois pas été respectées dans certains cas, selon certains témoins interrogés par France 3

Les comptes de campagne du nouveau député amiénois ont également suscité certaines critiques chez les adversaires. Alors que plus de la moitié du budget a été apportée par des donations, soit 314.346 euros, certains y voient une nouvelle entorse au règlement. "Ça risque de bloquer sur les 50% de dons déclarés alors que tu n’as le droit qu’à 20%”, pointe des membres de l’équipe de Pascale Boistard, la candidate malheureuse du Parti socialiste.



Comme l’explique France 3, la limite des 20% ne s’applique qu’aux dons en liquide. Pour se conformer au règlement, la mandataire financière du candidat FI a cependant été contrainte de renvoyer de nombreux dons pour obtenir des chèques en retour.

Qu'est-ce que vous voulez faire ? La démocratie a parlé Nicolas Dumont, adversaire REM de François Ruffin





Ces irrégularités pourraient ouvrir à un retour à un recours juridique pour contester le résultat du vote le 18 juin dernier, qui a avait vu François Ruffin s’imposer avec 55,97% des voix, largement devant son adversaire REM (44,03%). Devant un tel écart, Nicolas Dumont a renoncé à contester le résultat : "4.000 voix d’écart ? Qu’est-ce que vous voulez faire ? La démocratie a parlé”.