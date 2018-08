Le projet de loi asile-immigration définitivement adopté par le Parlement

publié le 01/08/2018 à 20:31

Le Parlement a définitivement adopté mercredi 1er août, par un ultime vote de l'Assemblée, le très controversé projet de loi asile-immigration, après plusieurs mois de contestations, notamment du côté des associations. Le texte a été adopté par 100 voix contre 25 et onze abstentions.



La majorité REM-Modem a voté pour, la droite et la gauche contre, pour des raisons opposées. Comme lors des lectures précédentes, un certain nombre de députés de la majorité se sont abstenus (8 REM et 3 Modem), une Modem votant contre.

En réduisant notamment les délais pour déposer une demande, le texte vise à raccourcir à six mois, contre onze aujourd'hui, l'instruction de la demande d'asile. Objectif affiché : faciliter à la fois l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés.

"Nous nous donnons les moyens de préserver un droit d'asile qui, si rien n'avait été fait, aurait pu rapidement être remis en cause comme on peut craindre qu'il le soit chez un certain nombre de pays européens", s'est réjoui le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans l'hémicycle.