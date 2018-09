La salle des fêtes de l'Élysée va subir des travaux pendant six semaines

publié le 23/09/2018 à 16:16

C'est un lieu emblématique du palais présidentiel, qui a vu défiler la totalité des chefs d'État français depuis 1848, date du décret faisant du palais la résidence officielle du président de la République.



La salle des fêtes de l'Élysée, où se sont déroulées les investitures des présidents de la République ou encore de somptueuses réceptions de chefs d'États et monarques étrangers, va subir quelques travaux en guise de cure de jouvence, rapporte Le Parisien. Au gré des années, ce lieu de passage utilisé depuis près de 130 ans s'est abîmé, et le moment est venu de le rénover. Chaque année, selon le quotidien, ce sont entre 160 et 200 événements qui s'y déroulent.

Les travaux devraient commencer après le 14 novembre, pour une durée de six semaines. Une entreprise qui s'inscrit dans la lignée des recommandations de la Cour des comptes. Les "sages" de la rue Cambon avaient préconisé d'engager 100 millions d'euros au cours des sept prochaines années pour redonner du lustre au Château.

Changement notable : le salon d'apparat devrait quitter son habit de rouge pour se parer de gris. "C'est une intervention chirurgicale qui va avoir un effet énorme. Le projet est très sobre, pour rendre l'ensemble plus lumineux. Il s'agit de mettre en exergue l'élégance à la française", a confié l'architecte d'intérieur Isabelle Stanislas, en charge du projet, auprès du Parisien.