La France va supprimer 2.000 postes à l'étranger

publié le 30/08/2018 à 12:52

Lors de la conférence des ambassadeurs, Édouard Philippe a annoncé une "réorganisation" des services du Quai d'Orsay mais aussi des autres administrations à l'étranger. Comme l'indique L'Opinion, l'objectif affiché est "une réduction de 10% de la masse salariale des personnels travaillant à l'étranger d'ici à la fin du quinquennat en 2022".



Cela va représenter une économie d'environ 110 millions d'euros par an. Édouard Philippe a reconnu opérer un petit coup d'accélérateur : "10% en cinq ans, c'est grosso modo ce qui a été réalisé ces quinze dernières années. Seulement, auparavant, on le faisait sans vous le dire. Aujourd'hui, on dit les choses".

Sur environ 20.000 postes se sont donc près de 2.000 équivalents temps plein qui pourraient être concernés. Mais cette "réduction ne sera pas forcément aussi importante en termes d'effectifs", explique L'Opinion qui ajoute que le gouvernement va favoriser l'embauche de Français déjà expatriés. Pourquoi ? Ils coûtent moins chers au budget.